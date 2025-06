Dall'arrivo di Tare e Allegri ufficializzati già nove addii

Igli Tare e Massimiliano Allegri, rispettivamente il nuovo direttore sportivo e allenatore del Milan, non hanno perso tempo dal momento del loro insediamento, arrivato a pochi giorni di distanza circa un mese fa, e hanno già iniziato a mettere mano pesantemente sulla rosa. Per prima cosa, sono stati considerati tutti quei giocatori che erano in bilico: specialmente quelli su cui pendeva una situazione di prestito o anche di fine contratto con il Diavolo ma anche di cessioni a titolo definitivo.

In totale sono già nove gli addii ufficiali del Milan da quando Tare e Allegri hanno preso servizio. Tra questi ci sono due cessioni: quella dolorosa di Tijjani Reijnders al Manchester City e quella di Marco Pellegrino al Boca Juniors. Quindi ci sono i tre prestiti di gennaio che non sono stati confermati: si tratta di Joao Felix, Kyle Walker e Riccardo Sottil. Poi c'è anche Tammy Abraham, preso in prestito ad agosto e ritornato alla Roma, e Kevin Zeroli, per cui è stato prolungato il prestito al Monza. Infine ci sono due giocatori che sono andati in scadenza: Luka Jovic e Alessandro Florenzi.