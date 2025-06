Zero titoli Inter: sfuma pure il Mondiale per Club dopo Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Champions

L'Inter viene eliminata dal Mondiale per Club. A passare ai quarti di finale della competizione è il Fluminense del capitano Thiago Silva, ex difensore del Milan: i brasiliani hanno vinto 2-0. Serata partita malissimo fin da subito per i nerazzurri che hanno preso gol dopo tre minuti da German Cano che ha sfruttato una disattenzione generale della difesa di Cristian Chivu. Vere occasioni per la squadra interista solo nel finale in cui il Flu ne approfitta con le ripartenze e raddoppia con Hercules nel recupero. Ora per il Fluminense ci sarà la vincente tra Manchester City e Al Hilal. Per l'Inter invece si chiude il capitolo Mondiale e anche la stagione chiusa con zero titoli.

Di seguito si riporta il programma completo degli ottavi, orari e dati italiane:

28 giugno

ore 18, Palmeiras (BRA) 1 - 0 Botafogo (BRA)

ore 22, Benfica (POR) 1 - 4 Chelsea (ING)

29 giugno

ore 18, Paris Saint-Germain (FRA) 4 - 0 Inter Miami (USA)

ore 22, Flamengo (BRA) 2 - 4 Bayern Monaco (GER)

30 giugno

ore 21, Inter (ITA) 0 - 2 Fluminense (BRA)

1° luglio

ore 3, Manchester City (ING) - Al Hilal (KSA)

ore 21, Real Madrid (SPA) - Juventus (ITA)

2 luglio

ore 3, Borussia Dortmund (GER) - Monterrey (MEX)