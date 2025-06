Cherubini: "Auguro a tutti di lavorare con uno come Allegri"

Federico Cherubini, CEO del Parma, parla del rapporto con gli ultimi tecnici che ha scelto da Rimini, all’evento 'Colpi da Maestro', a margine dell’apertura del calciomercato: "Con Chivu le cose sono andate veloci e non c’è stato neanche tempo per discutere. Auguro a tutti di lavorare con uno come Allegri, che si è sempre fatto carico di tutto perché ha sposato in toto il progetto societario. Ha saputo fare da parafulmine e non vedo tanti tecnici fare questo bei confronti del club".

Colpo mancato e orgoglio più grande?

"Quando un colpo è osannato devi iniziare a preoccuparti… un giocatore che presi al Foligno è Marco Parolo. Riuscii a strappare la comproprietà, poi dopo il Foligno arrivò in nazionale. Poi uno che ricomprerei è Di Maria, io lo ricomprerei sempre anche se qua è stato massacrato. Un rimpianto? È abbastanza noto, eravamo vicini ad Haaland quando era 16enne, eravamo andati anche in Norvegia. Peccato ma è andata".