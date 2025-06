Zaccardo consiglia: "Bartishvili, classe 2009, è un talento che potrebbe essere già monitorato da molte squadre"

Dall'Italia di Gattuso ai talenti della Georgia destinati a far parlare. Dopo aver consigliato Kvicha Kvarastkhelia al Napoli, Cristian Zaccardo, agente FIFA, è pronto a scoprire nuovi potenziali craque da consegnare al mercato europeo. Presente al Country Club di Palermo per la Mediolanum Padel Cup, l'ex difensore di - tra le altre - Bologna, Palermo, Milan e Parma, campione del Mondo con l'Italia del 2006, si concede in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Zaccardo, per lei Palermo evoca dolci ricordi. Ha conquistato un Mondiale da calciatore rosanero. E in quella Nazionale c'era Gattuso, che oggi è il commissario tecnico. Come lo vede?

Rino Gattuso lo conosciamo tutti: è un allenatore carismatico, nelle difficoltà, nel percorso della sua carriera, ha dimostrato di saperci fare. Arriva in un momento delicato per l'Italia, c'è un po' di pessimismo. Purtroppo è andata male la partita contro la Norvegia. Serve reagire. Ho letto che oltre Rino ci saranno altri ex compagni di Nazionale, possono dare una mano. Dobbiamo tornare al Mondiale, l'Italia per storia è sempre stata una grande Nazionale. Siamo un po' in difficoltà, non ci siamo qualificati per due volte. Dobbiamo stare uniti. E credere in Rino e nei giocatori italiani".

Dobbiamo credere anche nei talenti georgiani. Lei ha il merito di aver segnalato Kvarastkhelia per primo. Ha vinto la Champions con il PSG, che effetto fa?

"L'ho consigliato al Napoli poi l'entourage e il Napoli sono stati bravi. Ha vinto subito il titolo di Francia, la Champions. E' stato protagonista. Il Napoli ha vinto lo Scudetto... è stata un'annata bellissima per tutti. E spero che l'anno prossimo si possa giocare Napoli-PSG, così che Kvicha possa tornare a Napoli e prendere gli applausi del popolo napoletano. E' una ragazzo serio, tiene tanto al pubblico azzurro".

Nuovi Kvaratskhelia all'orizzonte?

"Ci sono tanti calciatori importanti. Ad esempio Davitashvili del Sant'Etienne. E' un calciatore importante, che ha fatto molto bene. Gol e assist, classe 2001, un esterno molto bravo. Ho visto in Slovacchia agli Europei Kvernadze del Frosinone, è migliorato tanto. Se dovessi citare un giovane direi Bartishvili, classe 2009, è ancora minorenne, ma è un talento che a mio avviso potrebbe essere già monitorato da molte squadre. Ne sentiremo parlare".