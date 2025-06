Niente ritorno in Italia per Farioli: sarà il nuovo allenatore del Porto

Dopo un'esperienza amara con l'Ajax, chiusa con la mancata conquista dell'Eredivisie nonostante l'ampio vantaggio sul Psv accumulato nel corso della stagione, Francesco Farioli avrà un'immediata occasione per riscattarsi. Stando a quanto riferisce Gianlucadimarzio.com, infatti, il tecnico nato a Barga è il prescelto per la panchina del Porto.

Il club portoghese ha infatti identificato nell’ex Ajax e Nizza, con un'esperienza anche come membro dello staff di Roberto De Zerbi al Benevento e al Sassuolo, il profilo prescelto alla guida tecnica della squadra. Nei prossimi giorni, le parti dovranno dunque definire l’intesa finale. Un interesse, quello dei Dragoes, partito già a gennaio al momento dell'esonero di Vitor Bruno. Chiaramente in quel momento Farioli era occupato a guidare l'Ajax, ma i dirigenti biancoblu hanno continuato a seguirlo apprezzandone il modo di fare calcio oltre che i risultati.

La carriera di Farioli prosegue così all'estero, anche se fino a qualche settimana fa sembrava che potesse concretizzarsi un suo ritorno in Italia. Tra i tanti nomi accostati alla panchina della Roma per il post Ranieri c'era anche il suo, ma soprattutto sembrava in pole per la panchina del Como nel caso in cui Fabregas avesse accettato la corte dell'Inter. Alla fine, l'ha sputata il Porto: manca ormai solo - salvo colpi di scena - l'annuncio ufficiale.