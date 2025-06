MN - Mastour: "Oggi riparto dalla Serie C, voglio dimostrare ancora quanto valgo"

È stato uno dei talenti più cristallini e discussi degli ultimi anni. Un gioiello che a 15 anni avrebbe potuto esordire in Serie A a San Siro, ma che poi, per mille vicissitudini, sbagli, sfortuna, e un destino sin qui poco amico, l’ha portato a girare per l’Europa in cerca di una terra promessa definitiva. Questa è la storia di Hachim Mastour, un ragazzo educato, sempre positivo e con una nuova missione: convincere in Serie C e rilanciarsi definitivamente nel calcio che conta. Di seguito l’intervista di Niccolò Crespi in esclusiva per la redazione di MilanNews.it.

Virtus Verona, una nuova chance in Italia in Serie C

“Dal primo incontro avuto con Gigi Fresco (Pres. Virtus Verona) si è subito creato un bel feeling, un’intesa positiva. Ha creduto in me e mi ha voluto fortemente, il presidente è poi una persona speciale perché mi ha aiutato molto, quasi come uno psicologo. Abbiamo parlato tanto prima di firmare il contratto. Questo è un ambiente ideale per lavorare bene e crescere. Voglio dimostrare il mio valore”.

Il tuo percorso nel Milan. Cosa non ha davvero funzionato nella tua gestione?

“Sicuramente approdare in un club come il Milan aveva e ha ancora suscitato orgoglio in me. Ho giocato con grandi campioni e sono stato allenato da allenatori veri, con grande passione e che mi hanno trasmesso molto. È stato un periodo bellissimo che ricordo sempre con grande felicità e orgoglio. Poi certo, le pressioni e difficoltà fanno parte del gioco ma soprattutto della vita, al Milan avrebbero potuto gestirmi meglio sotto tanti punti di vista, ma sono felice di aver percorso un pezzo di vita insieme alla famiglia rossonera..".