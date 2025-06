Napoli, nuova offerta da 25 milioni per Musah. Il Milan prende tempo per due motivi

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato durante "La Domenica Sportiva Estate", il Napoli è tornato alla carica per Yunus Musah e ha presentato una nuova offerta da 25 milioni di euro al Milan per il centrocampista americano. Il club rossonero, però, avrebbe preso tempo per due motivi: il primo è legato a ragioni di bilancio, con il Milan che preferirebbe cederlo nella prossima semestrale - riporta tuttonapoli.net -.

Il secondo, invece, dipende dal fatto che, oltre al Napoli, nelle ultime settimane anche alcune squadra inglesi si sono fatte avanti per Musah. Per ora non sono ancora arrivate offerte concrete in via Aldo Rossi, dove sperano di ottenere magari qualcosa in più dei 25 milioni messi sul piatto dal Napoli.