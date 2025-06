Moretto: "Jashari vuole andare al Milan ed è in attesa di un ulteriore rilancio del club rossonero"

Il Milan insiste per Jashari del Brugge, forte della volontà del giocatore di vestirsi di rossonero. Il club belga però non sembra essere propenso ad abbassare più di tanto le sue richieste per il centrocampista. Ne parla così Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Il Milan sta lavorando per migliorare la propria rosa inserendo tasselli come Jashari. Ci sono degli aggiornamenti: Jashari ha dato massima priorità al Milan nonostante in questo momento ci possano essere altri interessamenti come quello del Borussia Dortmund. Il giocatore ha dato massima priorità al Milan, vorrebbe andare al Milan e l’ha comunicato al Brugge: è la sua prima scelta. Poi è chiaro che serve un accordo tra club e anche in questo senso c’è un aggiornamento. Il Milan nelle ultime ora ha alzato la posta: è arrivato a 30 milioni di euro più bonus. Un’offerta che però mi risulta essere ancora insufficiente: il Brugge chiede 35 milioni di base fissa più bonus per arrivare a 40. Il giocatore è in attesa che il Milan possa effettuare un altro rilancio, che il Milan possa spingere ulteriormente. È fondamentale che il Milan alzi la posta se effettivamente vuole Jashari, cercando di avvicinarsi quanto più possibile alle richieste del Brugge. Capiremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, io dico più ore che giorni, se il Milan è a disposto ad alzare la posta per arrivare a dama, ma la situazione in questo momento è la seguente: Jashari vuole andare al Milan, è in attesa di un ulteriore rilancio da parte del club rossonero che è arrivato a 30 milioni più bonus. Il Brugge chiede 35 più bonus. Capiremo che sviluppi ci possono essere per questa trattativa”.