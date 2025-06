Fabrizio Romano: "Jashari non sta trattando con altri club: vuole il Milan"

Il Milan punta su Ardon Jashari per il centrocampo: il classe 2002 è visto come il rinforzo ideale per la nuova mediana da mettere a disposizione ad Allegri. Trattare con il Brugge, CDK docet, non è facile: non c'è ancora accordo tra i due club. La volontà del giocatore, nonostante le voci sull'interessamento di altri club europei, è molto chiara: vuole il Milan. Ne parla così Fabrizio Romano su X:

"Al monento Ardon Jashari non è in trattativa con altri club: vuole il Milan. Ha deciso ed è convinto che il club rossonero sia la destinazione ideale per il suo futuro. L'attuale proposta di 30 milioni di euro più bonus non è sufficiente perché il Club Brugge vuole di più. La palla è nelle mani dei club".