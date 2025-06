Milan, Inter e Juventus si contendono il 2006 Leoni del Parma

vedi letture

L’Inter ha lanciato l’assalto per Giovanni Leoni, promettente difensore centrale del Parma classe 2006. Il giovane talento nato a Roma, reduce da una stagione brillante tra le fila dei gialloblù in Serie A, è attualmente considerato uno dei profili più interessanti del panorama italiano. I nerazzurri si sono mossi con decisione, avviando i contatti con il club emiliano per cercare di anticipare la concorrenza, anche in virtù degli ottimi rapporti con mister Chivu.

La valutazione del cartellino di Leoni - riporta Sportmediaset - si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra importante, ma giustificata dal potenziale e dall’interesse crescente intorno al suo cartellino. L’Inter punta a chiudere sfruttando i buoni rapporti con il Parma e inserendo magari qualche contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash. Tuttavia, non sarà una trattativa semplice, anche perché ci sono le altre big agguerrite.

Sul giovane difensore è infatti scoppiata una vera e propria asta, con Milan e Juventus pronte a inserirsi per contendersi il prospetto azzurro. Entrambe le big italiane seguono Leoni da tempo e potrebbero presto presentare offerte ufficiali. Il futuro del centrale del Parma si deciderà nelle prossime settimane, ma l’Inter sembra in vantaggio, almeno per ora, nella corsa a uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano.