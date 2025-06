Dzemaili: "Jashari è già leader, non si nasconde mai. Mi ha impressionato contro Ederson dell'Atalanta"

Il Milan insiste per Ardon Jashari, centrocampista svizzero. Per il classe 2002, talento purissimo, il Club Brugge fa muro ma i rossoneri insistono. In diretta su Sky Sport l'ex calciatore svizzero Blerim Dzemaili parla del suo connazionale:

"L’ho visto giocare la prima volta 3-4 anni fa col Lucerna. È un leader già da giovane, lo è sempre stato: ha sempre preso tanta responsabilità, non si nasconde mai, gli piace toccare la palla e gli piace giocare davanti alla difesa. Nell’ultima partita con la nazionale ha giocato insieme a Xhaka davanti la difesa. È un giocatore che può fare tanti ruoli, è cresciuto molto nell’ultimo anno al Brugge. Sapevamo che avesse questo talento ma non credevamo facesse già così bene. Nel doppio scontro con Ederson dell'Atalanta in Champions l'ha eliminato, mi ha sorpreso tanto, mi ha sopreso per quanto è cresciuto in un anno. Quel doppio scontro contro un giocatore così mi ha colpito, ha fatto passi importanti già nel suo primo anno in Belgio".