Telefonata di Allegri a Leao: il portoghese sarà leader designato del Milan

Massimiliano Allegri viene spesso etichettato come un allenatore difensivista, ma questa immagine non combacia con la fiducia che intende riporre in Rafael Leao per rilanciare il Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del tecnico è trovare un nuovo equilibrio e restituire solidità alla squadra, due elementi mancati nella deludente stagione appena terminata.

Leao, insieme a Matteo Gabbia — rientrato dopo un prestito semestrale al Villarreal — è rossonero dal 2019 ed è oggi uno dei giocatori con più militanza in rosa. Allegri si aspetta che il portoghese, classe 1999, compia un ulteriore salto di maturità anche fuori dal campo e diventi il leader tecnico del nuovo Milan. Questo messaggio, così come l’idea di utilizzarlo nel ruolo di riferimento offensivo nel futuro 4-3-3 e di coinvolgerlo maggiormente nella vita del gruppo, è stato ribadito direttamente nella loro prima telefonata. Allegri ha voluto renderlo partecipe fin da subito, chiedendogli maggiore continuità e meno alti e bassi rispetto alle ultime stagioni.

La società, dal canto suo, ha deciso di sostenere Allegri blindando Leao, che ha trascorso le vacanze in Brasile. Il Bayern Monaco aveva manifestato interesse, così come diversi club arabi, ma la valutazione di almeno 100 milioni di euro, unita alla clausola rescissoria da 175 milioni, ha scoraggiato qualsiasi assalto.