L'Atletico Madrid si inserisce per Lucca ma il Napoli è in vantaggio

L'Atletico Madrid ha provato a inserirsi nella trattativa per Lorenzo Lucca. I Colchoneros hanno chiesto nelle ultime ore le condizioni per cercare un accordo con l'Udinese e portare il centravanti al Wanda Metropolitano, ma per ora rimangono parecchio indietro rispetto a un Napoli che ha fatto i passi giusti negli scorsi giorni.

Tra domani e dopodomani è previsto un incontro diretto tra la società azzurra e Udinese per definire un accordo economico - intorno ai 30 milioni - e chiudere l’operazione in tempi brevi. L'intenzione è quella di portare Lucca a Dimaro già per l’inizio del ritiro, permettendogli di integrarsi il prima possibile nel nuovo progetto tecnico. L’affondo per Lucca non è legato a vincoli economici: il Napoli è pronto a investire anche sugli altri reparti, ma l’attaccante ex Ajax ha convinto tutti per potenzialità e profilo. La trattativa entrerà quindi nelle sue ore decisive.

Del resto Antonio Conte, dopo la sfida contro l'Udinese, lo aveva elogiato pubblicamente.“Loro ci hanno impegnato molto fisicamente. Abbiamo pressato per 95 minuti, esponendoci a ripartenze e seconde palle. Perché c’era Lucca, che sui duelli è dominante. È difficile giocargli contro: se li pressi alti, hanno sempre la palla lunga su di lui, e ti costringono a rincorrere. Il dispendio energetico è enorme”.