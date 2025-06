Cremonese, contatto con il Milan per Tommaso Pobega

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la Cremonese avrebbe messo gli occhi su un centrocampista del Milan, vale a dire Tommaso Pobega, centrocampista rientrato in rossonero dopo che è terminato senza riscatto il suo prestito al Bologna. La società grigiorossa, neo promossa in Serie A, ha avuto un primo contatto con il club di via Aldo Rossi per il prodotto del settore giovanile milanista.

In realtà il Bologna lo avrebbe trattenuto volentieri, ma ha ritenuto troppo alto il riscatto a 12 milioni di euro. Non è comunque escluso che i rossoblu non tornino alla carica per il giovane centrocampista durante questo mercato estivo, magari proponendo nuovo prestito con obbligo di riscatto a cifre più basse oppure l'acquisto a titolo definitivo a 6-7 milioni di euro.