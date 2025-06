Milan, la trattativa per Guirassy solo dopo il Mondiale. Il Dortmund deve abbassare le pretese

Il Milan non perde tempo e continua a sondare profili per il nuovo attacco di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il ruolo di centravanti si pensa anche a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, per il quale i gialloneri chiedono 70 milioni di euro. Ovviamente a quelle cifre è praticamente impossibile che il Diavolo decida di affondare il colpo, ma la trattativa vera e propria inizierà solo dopo il Mondiale per Club, quando si capirà se i tedeschi saranno disposti ad ammorbidire di molto le loro richieste.

L'idea di Igli Tare e di Massimiliano Allegri è quella di dare fiducia a Santiago Gimenez, ma prendere anche un altro attaccante da mettere in competizione con il messicano. È vero che ci sarà solo il campionato da giocare, oltre naturalmente alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana, ma in caso di infortuni o di periodo non al massimo, i rossoneri vogliono un'alternativa valida.

Guirassy sarebbe molto, molto di più. L'investimento sarebbe giustificato dalla qualità del giocatore, che è ambito da tutte le big europee dopo stagioni che lo hanno consacrato come uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale. Difficile però che le pretese del Borussia Dortmund calino drasticamente.