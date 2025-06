Milan, Xhaka si allontana: il motivo. Contatti vivi con il Valencia per Guerra

Prosegue la rivoluzione del Milan a centrocampo. Due affari sono stati già praticamente chiusi, manca solo l'ufficialità, vale a dire Luka Modric e Samuele Ricci. Continua invece il pressing rossonero sul Club Brugge per Ardon Jashari, grande obiettivo del Diavolo per la mediana. Resta viva poi la pista che porta ad Javi Guerra del Valencia, mentre si raffredda quella che porta a Granit Xhaka.

XHAKA PIÙ LONTANO - Come spiega gazzetta.it, il giocatore svizzero del Bayer Leverkusen è più lontano dal Milan che, dopo Modric, non vuole fare un'altra eccezione e fare un investimento economico importante tra cartellino e ingaggio per prendere un altro over 30. Al momento il pensiero dei dirigenti di via Aldo Rossi è questo, vedremo se cambierà più avanti, ma ad oggi le chance di vedere il 32enne Xhaka con la maglia rossonera sono poche. In attesa di capire come procederà la trattativa con il Club Brugge per Jashari, resta viva anche l'opzione Javi Guerra per il centrocampo milanista.

RILANCIO PER GUERRA - Il Diavolo è sempre in contatto con il Valencia per il giovane mediano spagnolo che nelle ultime settimane è stato impegnato nell'Europeo Under 21 con la Spagna. Il club rossonero ha già presentato un'offerta ufficiale per lui nelle scorse settimane, 20 milioni di euro bonus compresi, proposta ritenuta però troppo bassa dai dirigenti bianconeri. Il Milan potrebbe rilanciare già questa settimana per Guerra e alzare la sua proposta tra i 20 e i 25 milioni di euro complessivi. Basterà? Lo capiremo presto.