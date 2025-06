Milan, ecco Samuele Ricci: in settimana visite mediche e firma. Un investimento scommessa come Pirlo e Tonali

Dopo Luka Modric, che al termine del Mondiale per Club diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, il Milan è vicinissimo a chiudere l'arrivo in rossonero anche di Samuele Ricci che verrà acquistato dal Torino per 23 milioni di euro più due milioni di bonus. I due club hanno trovato l'accordo e ora si attende solo il ritorno dalle vacanze del centrocampista italiano per gli ultimi passaggi formali.

GRANDE SALTO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge che in settimana Ricci arriverà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. Poi lunedì prossimo, salvo sorprese, sarà anche lui a Milanello per il classico raduno di inizio stagione. L'ormai ex granata dovrà dimostrare di essere pronto per fare il grande salto in un top club e una mano importante gliela potrà dare anche Modric che è stato preso dal Milan anche per essere l'esempio da seguire per i più giovani.

SCOMMESSA COME PIRLO E TONALI - Ricci arriva in rossonero come una scommessa perchè deve ancora fare il salto di qualità definitivo. E in questo senso Tuttosport lo paragona ad Andrea Pirlo e Sandro Tonali che quando arrivarono a Milanello non erano nemmeno loro già dei top centrocampisti. Anzi, il primo era ai margini all'Inter, mentre il secondo cercava conferme dopo delle ottime stagione al Brescia. In via Aldo Rossi si augurano che Ricci possa ripercorrere le loro orme, anche grazie alla guida di Massimiliano Allegri che alla Juventus ha dimostrato di sapere lavorare bene anche i giovani.