Milan, sarà un centrocampo completamente rinnovato. Per Jashari il Diavolo può puntare sul gradimento del giocatore

Il Milan si rifa il look a centrocampo. Massimiliano Allegri, che ha fissato la ripresa dei lavori per lunedì prossimo a Milanello, avrà un reparto di mediana completamente rinnovato. Merito di Igli Tare che è al lavoro per affidare al suo tecnico le pedine giuste per affrontare la prossima stagione. Elementi di qualità e quantità che possano permettere ai rossoneri di migliorare il posizionamento di classifica, decisamente deludente, dell'ultimo campionato con la qualificazione alle coppe europee che non è arrivata.

E così il prossimo innesto per la mediana sarà Samuele Ricci in arrivo dal Torino. Il giocatore nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche e sarà pronto a firmare il proprio contratto con il club di via Aldo Rossi. Ipotizzando una linea a tre, ci sarà poi l'immensa qualità di Luka Modric in arrivo a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid.

Il terzo elemento che potrebbe arrivare è invece il giocatore del Club Brugge Ardon Jashari. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan può puntare sul gradimento del giocatore per imbastire una trattativa con i nerazzurri belgi. Sarà un centrocampo completamente rinnovato quello che ci si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione.