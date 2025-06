Passerini: "La deadline del 7 di luglio non sarà definitiva, ma al 7 di luglio il Milan, secondo me, dovrà avere più certezze che dubbi"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan: "Fatte le cessioni, è ora di fare gli acquisti. Senza una fretta disperata, siamo solo a fine giugno. La deadline del 7 di luglio non sarà definitiva, ma al 7 di luglio il Milan, secondo me, dovrà avere più certezze che dubbi. Il Milan deve prendere forma, ma senza farsi prendere dall'agitazione. Deve fare gli acquisti giusti, nei tempi giusti. Per ora i rossoneri hanno sempre venduto, perdendo due top della squadra: Reijnders, che io avrei provato a tenere, e Theo, affare con il quale ci hanno perso tutti nonostante la monetizzazione in calcio d'angolo. Modric è stato preso: per me sarà una sorpresa. Mi aspetto molto: sarà centrale nel Milan. Ho avuto la conferma da chi gli sta vicino che il giocatore sia molto carico, non ha alcuna intenzione di venire a prendere la pensione al Milan. Darà il suo contributo e molti saranno sorpresi da questo contributo.

Poi il Milan dovrà fare altri colpi a centrocampo, come dichiarato dall'incontro con Tare, nella quale il ds ha fatto una dichiarazione di intenti molto concrete e molto meno fumose rispetto a quelle della passata stagione. La mia apertura di credito deriva dall'allenatore Allegri e dal ds Tare".