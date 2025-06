MN - Mastour: "Milan? Le pressioni e difficoltà fanno parte della vita. In rossonero ho vissuto momenti indimenticabili"

È stato uno dei talenti più cristallini e discussi degli ultimi anni. Un gioiello che a 15 anni avrebbe potuto esordire in Serie A a San Siro, ma che poi, per mille vicissitudini, sbagli, sfortuna, e un destino sin qui poco amico, l’ha portato a girare per l’Europa in cerca di una terra promessa definitiva. Questa è la storia di Hachim Mastour, un ragazzo educato, sempre positivo e con una nuova missione: convincere in Serie C e rilanciarsi definitivamente nel calcio che conta. Di seguito l’intervista di Niccolò Crespi in esclusiva per la redazione di MilanNews.it.

Il percorso nel Milan, tra difficoltà e pressioni

"Sicuramente approdare in un club come il Milan aveva e ha ancora suscitato orgoglio in me. Ho giocato con grandi campioni e sono stato allenato da allenatori veri, con grande passione e che mi hanno trasmesso molto. È stato un periodo bellissimo che ricordo sempre con grande felicità e orgoglio. Poi certo, le pressioni e difficoltà fanno parte del gioco ma soprattutto della vita, avrebbero potuto gestirmi meglio, ma sono felice di aver percorso un pezzo di vita insieme alla famiglia del Milan”.