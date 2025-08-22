Milan-Vlahovic, non è ancora finita. Max aspetta Dusan, ma tutto dipende da Gimenez

L'arrivo di Victor Boniface non esclude quello di un altro attaccante. Nel corso di questi giorni è stato accostato al Milan con una certa insistenza il nome di Conrad Harder, classe 2005 dello Sporting Lisbona per il quale il club rossonero sarebbe pronto a presentare anche una prima offerta ufficiale stando ai colleghi di Record.

Il pensiero fisso di Max Allegri è però rivolto ad un solo giocatore, Dusan Vlahovic. I colleghi di Tuttosport si domandano però se con l'arrivo di un attaccante di livello come Boniface questa pista possa saltare una volta e per tutte, ma la sensazione è che la cosa possa andare avanti fino alla fine di questo calciomercato dopo oltre tre mesi di corteggiamenti.

Quindi nulla è finito, a differenza di quanto invece si possa credere, anche se il fatto che complicatosi Hojlund il Diavolo abbia deciso di virare su Boniface e non sul serbo è tutto un dire. La questione però è semplice: in questi mesi di continui contatti dalle parti di Casa Milan non hanno mai trovato la chiave per ritenere l’affare compatibile a livello economico, sia per le pretese d’ingaggio di Vlahovic, che ricordiamo percepire 12 milioni di euro a stagione alla Juventus, sia per le richieste bianconere per il cartellino.

In tutta questa storia c'è un però, che risponde al nome di Santiago Gimenez. Il messicano, per caratteristiche tecniche, non è l'attaccante allegriano per eccellenza, motivo per il quale difronte ad un'offerta da almeno 30 milioni di euro potrebbe andare via dopo appena 6 mesi dal suo arrivo in rossonero. E a quel punto la soluzione per completare l'attacco del Milan non potrà che essere Dusan Vlahovic.