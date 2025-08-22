Curva Sud Milano: "La nostra volontà è quella di tornare a tifare al nostro posto alle stesse condizioni delle altre tifoserie che vengono a San Siro"

Periodo decisamente particolare per il tifo organizzato rossonero, tra divieti della Procura e scelte del Milan che in questo avvio di campionato penalizzano gli ultras per quanto riguarda gli abbonamenti al secondo blu e l'impossibilità di esporre i classici striscioni, ma non solo. In attesa di trovare una soluzione che faccia felici tutti la Curva Sud Milano continua ad aggiornare i tifosi tramite i propri profili social:

“Ringraziamo tutti i tifosi rossoneri e non, per le migliaia di messaggi di solidarietà ed attestati di stima ricevuti in questi giorni. Vogliamo ringraziare anche coloro che si sono messi a disposizione con i loro canali, anche quelli da cui non siamo riusciti a presenziare, affinché tutti venissero a conoscenza di questa situazione assurda. La realtà dei fatti oggi è questa, la nostra volontà è quella di tornare a tifare al nostro posto con striscioni, bandiere, coreografie, alle stesse condizioni delle altre tifoserie che vengono a San Siro. Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda e su eventuali nuove iniziative. Domani purtroppo la situazione sarà la stessa di Milan-Bari, con gli identici divieti…”.