probabile formazione

Milan-Cremonese senza Leao, le probabili scelte di Allegri
Manca sempre meno al debutto in campionato del Milan. Sabato sera a San Siro c'è la Cremonese e questa volta, a differenza della sfida col Bari, Max Allegri sarà in panchina. Quello che si presenta alla stagione 25/26 è un Milan completamente rivoluzionato, negli uomini e nelle idee. Durante l'estate Tare non ha avuto un attimo per rifiatare: sette acquisti e ben ventidue operazioni in uscita, in attesa delle visite mediche di Boniface che porterebbero il computo degli acquisti ufficiali a otto. Per la prima di Serie A Max Allegri dovrà fare a meno del suo giocatore migliore, nonché quello che nel pre campionato ha offerto le prestazioni più convincenti: Rafa Leao è out a causa del problema al polpaccio rimediato in Coppa Italia contro il Bari.
Le scelte del tecnico livornese, che domani parlerà in conferenza e nel pomeriggio farà la rifinitura a Milanello, non dovrebbero discostarsi da quanto si è visto fin qua: un 3-5-2 con un centrocampo importante che in fase di possesso può diventare anche un 4-3-3/4-2-3-1. In attacco Pulisic affiancherà Santiago Gimenez, mentre a centrocampo ci saranno quelli che sono più in forma e con una condizione migliore: Loftus, Ricci e Fofana, con Jashari e Modric pronti a subentrare. Sugli esterni ancora spazio a Saelemaekers ed Estupinan, in difesa ancora fiducia a Tomori, Gabbia e Pavlovic.
MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 19 Fofana 2 Estupiñan
11 Pulisic 7 Gimenez
Allenatore: Allegri
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 20 Jimenez; 14 Modric, 30 Jashari, 80 Musah; 21 Chukwueze
Indisponibili: Leao
Squalificati: -
Diffidati: -
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Collu
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini
DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE
Data: sabato 23 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
