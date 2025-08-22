Allegri e il ritorno a San Siro, atto primo. La particolare gestione di Modric e la sfida a Loftus-Cheek e Fofana

È stata la conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri in vista dell’esordio in campionato del Milan, in programma domani sera a San Siro contro la Cremonese. Il tecnico rossonero ha parlato di moltissimi temi (LEGGI QUI) andando a commentare e analizzare soprattutto il centrocampo della sua squadra. Luka Modric sappiamo essere un fenomeno indiscusso, anche a 40 anni. Ma sarà decisiva la gestione dello staff di Allegri sulle condizioni fisiche del croato, probabilmente ancora un po' indietro dal punto di vista della condizione fisica e atletica. Tema interessante è quello legato a Fofana e Loftus-Cheek, "cavalli" Di battaglia di Allegri in questo suo nuovo Milan. Il focus: dal possibile esordio di Modric al nuovo obiettivo dato ai centrocampisti rossoneri.

Modric campione vero, ma fisicamente andrà gestito

Così si è espresso Allegri sul nuovo numero 14 milanista, fresco di esordio in Coppa Italia contro il Bari e pronto (da titolare o meno) a giocare i suoi primi minuti rossoneri anche in Serie A:

“Oggi deciderò se far partire Luka titolare. Parlare tecnicamente di Modric non c'è bisogno di parlarne... Lo dimostra la carriera. Gioca più la palla d'esterno che d'interno e lo fanno in pochi. È un ragazzo con grande umiltà. Non può avere la fisicità di 10 anni, ma insieme lo gestiremo al meglio. Sta molto bene a livello fisico".

Resta molto interessante anche la parentesi sul nuovo obiettivo in termini di gol dato a Fofana e Loftus-Cheek, giocatori che saranno fondamentali per il gioco di Allegri. Proprio il centrocampista inglese al suo primo anno in rossonero nel 2023/2024 fece con Pioli ben 10 gol stagionali, mentre nella passata stagione Youssouf Fofana aveva saputo mettere a segno un gol e ben nove assist.

“Fofana e Loftus hanno qualità e grande fisicità: dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo".