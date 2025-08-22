Iniziata la terza parte dei test fisici di Victor Boniface

Oggi alle 19:08News
di Manuel Del Vecchio

Victor Boniface in questi istanti sta svolgendo la terza parte dei test fisici odierni: dopo le visite mediche alla Madonnina e l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano ora l’attaccante nigeriano svolgerà l’ultima parte dei controlli medici approfonditi con un ortopedico prima di tornare in hotel. La firma sul contratto a Casa Milan, nel caso andasse tutto come previsto, arriverà nella giornata di domani.