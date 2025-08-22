Zazzaroni svela le richieste di Vlahovic al Milan: "6 milioni netti a stagione e 15 alla firma"

Intervenuto sui propri canali social, il direttore Ivan Zazzaroni ha detto la sua sull'operazione Dusan Vlahovic, sempre in uscita dalla Juventus e nel mirino del Milan, che un tentativo per il serbo potrebbe anche pensare di farlo negli ultimi giorni di calciomercato, a patto che però vengano rispettate e soddisfatte le sue condizioni:

"Le richieste avanzate giorni fa dall'entourage (il padre è molto attivo) di Vlahovic al Milan sono quelle di chi ha intenzione di liberarsi a zero dalla società attuale o di chi si sente già in qualche modo "svincolato": 6 milioni netti a stagione ma soprattutto 15 alla firma. Prevedendo un contratto di 4 o 5 anni si tratterebbe, cartellino compreso, di un'operazione da 100 milioni".