Locatelli: "De Bruyne e Modric sono due leggende, un onore sfidarli"

Durante l'intervista concessa a Sky Sport, il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha commentato l'arrivo in Serie A di Luka Modric e Kevin De Bruyne, nuovi acquisti di Milan e Napoli in questa finestra di mercato. Queste le sue dichiarazioni:

"De Bruyne e Modric sono due campioni, due leggende del calcio di oggi. È un onore sfidarli, affrontarli. Ci ho già giocato contro e ci sarebbero tantissime cose da rubare a entrambi, ma la cosa veramente bella è confrontarsi con loro".