Capuano: "Cessioni per 185 milioni, acquisti per 110: i tifosi devono attendersi almeno 70-80 milioni di colpi. Altrimenti..."
Nonostante le parole di Giorgio Furlani quella che ha vissuto il Milan in estate è una rivoluzione vera e propria: cessioni record, otto acquisti e non è ancora arrivata la parola fine. Il giornalista Giovanni Capuano, con un post su X, fa un ragionamento su quanto investito dal Milan finora e su quanto ci sia ancora, potenzialmente, da investire:
"Dall'inizio del mercato (giugno) il Milan ha fatto cessioni per 185 milioni di euro senza contare eventuali bonus o riscatti, con l'eccezione dell'obbligo per Pobega. Ha concluso acquisti per circa 110. Il punto sta tutto qui. Nelle scorse sessioni la regola era reinvestire i proventi dell'area sportiva (premi, eventuale Champions e proventi del mercato): sempre rispettata. Dunque, i tifosi devono attendersi almeno 70-80 milioni di colpi nell'ultima settimana di agosto e potrebbero anche salire con l'uscita di altri giocatori. Altrimenti, per la prima volta, RedBird avrebbe "tradito" la sua consuetudine".
