Slot già pazzo di Leoni: "C’è un motivo se lo abbiamo pagato così tanto: lo consideriamo un grande talento"
Arne Slot si gode Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che il Liverpool ha prelevato dal Parma per 35 milioni di euro. Del centrale italiano, su cui c'era anche il Milan, il tecnico dei Reds parla così in conferenza stampa:
"È un bel ragazzo, come la maggioranza degli italiani. A 18 anni è approdato qui e gioca già come se fosse parte della squadra da tempo. È impressionante vedere quanto sia alto, veloce e sicuro con la palla tra i piedi. C’è un motivo se lo abbiamo pagato così tanto: lo consideriamo un grande talento".
