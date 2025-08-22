Santi zittisce le voci: "L'unica verità è che domani inizia la Serie A! E sarà una stagione incredibile! Forza Milan!"

Oggi alle 19:19
di Manuel Del Vecchio

Domani comincia la Serie A ed il Milan ospita a San Siro la Cremonese. Max Allegri dovrà fare a meno di Rafa Leao, infortunato: in attacco, con Pulisic e Saelemaekers, ci sarà Santiago Gimenez.

Tanti voce ingenerose sul messicano, che risponde così su X: "L'unica verità è che domani inizia la Serie A!!! E sarà una stagione incredibile!! Forza Milan!!!".