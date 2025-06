MN - Mastour: "Leao ha qualità fuori dal normale. Con Allegri può diventare più forte"

È stato uno dei talenti più cristallini e discussi degli ultimi anni. Un gioiello che a 15 anni avrebbe potuto esordire in Serie A a San Siro, ma che poi, per mille vicissitudini, sbagli, sfortuna, e un destino sin qui poco amico, l’ha portato a girare per l’Europa in cerca di una terra promessa definitiva. Questa è la storia di Hachim Mastour, un ragazzo educato, sempre positivo e con una nuova missione: convincere in Serie C e rilanciarsi definitivamente nel calcio che conta. Di seguito l’intervista di Niccolò Crespi in esclusiva per la redazione di MilanNews.it.

L'amicizia con Leao

"Credo che giocando una partita alla settimana ci siano più chance di arrivare fino in fondo in campionato, puoi avere più energie nel finale di stagione. Ho anche tanti amici che giocano ancora nel Milan, quindi come detto prima sono il loro primo tifoso.

Rafa è un amico e un giocatore incredibile perché ha delle qualità fuori dal normale. Penso lo abbia dimostrato negli anni che tipo di fuoriclasse sia, però può ancora migliorare e con Allegri credo possa diventare più forte”.