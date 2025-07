Nuovo San Siro, trattativa in stallo: mancano le garanzie di Milan e Inter. E il tempo stringe...

vedi letture

L'ottimismo di qualche settimana fa sul nuovo San Siro sembra essere ormai solo un lontano ricordo. La trattativa tra il Comune di Milano e le due squadre milanesi, Milan e Inter, è in una fase di stallo: come spiega stamattina il Corriere della Sera (ed. Milano), ieri, dopo giorni di silenzio e di consultazioni con i legali, è infatti ripresa la negoziazione tra le parti, ma ancora una volta è arrivata una fumata nera.

MANCANO LE GARANZIE - A mancare sono le garanzie che Palazzo Marino ha chiesto alle due società: il Comune chiede infatti ai club di inserire nelle società veicolo che le squadre stanno approntando per la bancabilità dell’operazione, anche le due società calcistiche e non solo i fondi proprietari delle due squadre, RedBird e Oaktree. Questo perchè senza Milan e Inter dentro i veicoli societari, i due fondi americani potrebbero acquistare l’area e disinteressarsi del nuovo stadio. Ma non è tutto: "Un’altra area di rischio monitorata da Palazzo Marino riguarda la possibile speculazione sulla vendita dei diritti edificatori. La richiesta è quella di inserire una clausola che preveda la non cedibilità dei diritti edificatori fino a quando non sarà definito il piano attuativo. Ancor più importante per il Comune è mettersi in sicurezza su possibili manovre speculative e passaggi di quote di proprietà. Gli uffici stanno studiando una clausola di divieto di rivendita per limitare al massimo la possibilità di vendere o trasferire la proprietà per un certo periodo di tempo" scrive il Corriere della Sera che aggiunge che il Comune di Milano chiede anche che alla firma del rogito decadano tutte le altre ipotesi in campo (San Donato per il Milan e Rozzano per l'Inter). Dalle squadre arriva un cauto ottimismo, con la certezza di chiudere questa prima tranche di trattativa entro pochi giorni.

IL TEMPO STRNGE - Anche perchè il tempo stringe e il 31 luglio, giorno entro cui Palazzo Marino ha più volte ribadito di voler chiudere la trattativa per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter, è sempre più vicino. Intanto, si moltiplicano gli appelli contro questo progetto che prevede anche la demolizione di buona parte dell'attuale impianto. L'ultimo di questi riguarda la data in cui dovrebbe scattare il vincolo sul secondo anello: secondo i firmatari, tra cui c'è anche il cantante Edoardo Bennato, che nel 1980 fu il primo italiano a riempire San Siro, ben prima del 10 novembre.