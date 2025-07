Jashari vuole solo il Milan, è il suo sogno fin da bambino. Lo svizzero spera in un accordo entro pochi giorni: le ultime dal Belgio

vedi letture

Ardon Jashari ha le idee chiarissime sul suo futuro: vuole ardentemente giocare nel Milan con cui ha già trovato un accordo personale. Sul centrocampista svizzero ci sono anche altri top club europei come Manchester United e Borussia Dortmund, così come gli arabi dell'Al-Ittihad sono pronti a mettere sul piatto parecchi milioni di euro di ingaggio, ma per lui c'è solo il Milan. E' vero che il Diavolo non giocherà le coppe, ma è il suo sogno fin da bambino e spera che possa realizzarsi molto presto.

IL SOGNO DA BAMBINO - In diverse interviste, Jashari ha raccontato di aver visto a San Siro nel 2011 il Milan di Allegri affrontare Il Barcellona in un match di Champions League. Quella serata gli è rimasta nella testa e nel cuore e per questo ha sempre sognato di vestire la maglia rossonera. Se si dovesse trasferire a Milano sarebbe anche più vicino alla sua famiglia visto che il suo paese d'origine in Svizzera dista solo tre ore dal capoluogo lombardo. Lo svizzero sta spingendo ormai da giorni e spera che un accordo tra i due club venga trovato prima di lunedì, cioè il giorno in cui riprenderà gli allenamenti con il Club Brugge.

IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - A riferirlo è il quotidiano belga Het Nieuwsblad che poi fa il punto sulla trattativa tra le due società: i belgi continuano a sostenere che il centrocampista non è vendita, se non per una cifra record. Venerdì il ds milanista Igli Tare è stato in Belgio per incontrare la dirigenza neroblu, ma non c'è stata nessuna svolta nella negoziazione. Il Milan, al momento, è ancora fermo ad un'offerta da 30 milioni di euro, bonus compresi, proposta che però è già rifiutata dai belgi che pretendono di più. Cosa succederà ora? Difficile dirlo, solo una cosa è certa: Jashari vuole assolutamente andare al Milan.