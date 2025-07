Mercato Milan, le ultime da SportMediaset: giovedì le visite mediche di Ricci. Alzata l'offerta al Club Brugge per Jashari

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, è tutto fatto per l'arrivo di Samuele Ricci al Milan: giovedì il centrocampista italiano svolgerà le visite mediche di rito e poi firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni. Operazione da 25 milioni di euro complessivi.

Ma in mezzo al campo il Milan non si fermerà qui e punta a chiudere un altro colpo dopo Ricci e Modric (visite mediche e firma dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid): i rossoneri sono infatti sempre in forte pressing su Ardon Jashari e nelle ultime ore hanno alzato la loro offerta al Club Brugge per il centrocampista svizzero.