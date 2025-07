Milan-Jashari: previsto un nuovo incontro con il Cub Brugge. Possibile chiusura a 35 milioni?

Il Milan dovrà armarsi di pazienza, ma soprattutto di tanta diplomazia per riuscire a strappare Ardon Jashari al Club Brugge. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri ha individuato nello svizzero il colpo a centrocampo e lo ritiene una priorità, visto che ha ricevuto feedback positivi da tutti i suoi collaboratori. È in programma un nuovo incontro tra le parti: l'impressione è che a 35 milioni di euro si possa chiudere l'operazione, ovvero in mezzo tra l'offerta rossonera e la richiesta dei belgi.

Il diretto interessato intanto ha fatto sapere di voler andare via e di considerare solo il Milan come sua prossima destinazione. Pure l'inserimento del Borussia Dortmund è stato reso vano dal giocatore e questo dà grande forza a Igli Tare, che nelle prossime ore migliorerà la proposta economica. La speranza è di chiudere entro pochi giorni e non attendere tutta l'estate. In stand-by invece le negoziazioni per Javi Guerra del Valencia e Granit Xhaka del Bayer Leverkusen: sono soluzioni di riserva.

Lo spagnolo costa 25-27 milioni di euro, anche a causa di una percentuale sulla rivendita che i Pipistrelli devono riconoscere al Villarreal. Sull'ex Arsenal invece ci sono dubbi da parte di Furlani, che non vede come conveniente l'affare, visto il costo e l'età del mediano. I tedeschi infatti non lo lasceranno partire per meno di 15 milioni di euro e i 10 che sono stati offerti dal Milan non soddisfano le Aspirine.