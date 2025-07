Milan a caccia di un nuovo attaccante: per Repubblica il club ipotizza un investimento da 40 milioni

Tra gli obiettivi del Milan per questo mercato estivo c'è anche di prendere un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. Secondo quanto riferisce Repubblica, per l'attaccante il club di via Aldo Rossi ipotizza un investimento da 40 milioni di euro. Per quanto riguarda i nomi, resiste la candidatura di Mateo Retegui dell'Atalanta, mentre è più staccato Darwin Nunez che piace anche al Napoli e viene valutato 50 milioni di euro dal Liverpool. Lorenzo Lucca dell’Udinese è l’alternativa low cost.

Durante l'incontro con la stampa a Casa Milan di qualche giorno fa, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato: "Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. Perciò abbiamo massima fiducia in lui ma dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti. Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud. Stiamo valutando sia in Italia che fuori dall’Italia: è una questione di caratteristiche e per il gioco della nostra squadra è fondamentale. Deve essere un giocatore con caratteristiche completamente diverse da quelle che ha Gimenez che non è un centravanti alla Giroud: dobbiamo essere bravi a completare queste due cose insieme”.