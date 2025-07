Thiaw non è convinto di andare al Como: preferirebbe tornare a giocare in Germania

Secondo quanto riferisce stamattina La Provincia di Como, non si sa in che tempi si potrà sbloccare la posizione di Alvaro Morata, obiettivo del Como per l'attacco. Qualcuno prevede che la trattativa possa accelerarsi già questa settimana, ma per ora non è ancora arrivato il via libera del Galatasaray all'interruzione del prestito dello spagnolo dal Milan (scade a gennaio 2026). Il giocatore ha già manifestato la sua intenzione di trasferirsi nella squadra di Fabregas.

Non sembra invece pensarla allo stesso modo Malick Thiaw, per il quale Milan e Como hanno già trovato un'intesa di massima a 25 milioni di euro. Il difensore tedesco, per il quale sarebbe pronto un contratto da quattro milioni di euro a stagione, non sarebbe però convinto della destinazione e preferirebbe tornare a giocare in Bundesliga.