Mercato Milan, secondo Il Giornale è pronto un nuovo rilancio per Jashari: 32 milioni più bonus. Anche De Cuyper ha detto sì ai rossoneri

E' un asse di mercato molto caldo quello tra il Milan e il Club Brugge: i rossoneri stanno infatti provando a portare a Milanello due giocatori della formazione belga, vale a dire il centrocampista Ardon Jashari e il terzino sinistro Maxim De Cuyper. Lo riferisce Il Giornale che spiega che per il mediano svizzero, che ha messo il club di via Aldo Rossi in cima alle sue preferenze, il Diavolo è pronto a rilanciare a 32 milioni di euro più bonus.

Fari puntanti poi anche su De Cuyper che è stato individuato come l'erede di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Il terzino belga ha messo in stand-by l’offerta del Brighton per aspettare il Milan a cui ha già dato già il suo ok la trasferimento. I rossoneri avranno nuovi contatti nei prossimi giorni con il Club Brugge per provare a trovare la quadra per entrambi i giocatori.