Pobega in uscita dal Milan, contatto con la Cremonese. E il Bologna resta alla finestra

vedi letture

Mentre il Milan si muove per il mercato in entrata, nei pensieri della dirigenza c'è anche un altro pensiero incombente e riguarda le operazioni in uscita. In questo senso, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Cremonese, neopromossa in Serie A, avrebbe avviato i primi contatti interlocutori con il club rossonero per Tommaso Pobega.

Il centrocampista classe '99, prodotto del vivaio rossonero reduce dal prestito annuale al Bologna, è rientrato a Milanello dopo che il club di Saputo non ha esercitato il diritto di riscatto. Stando a quanto si legge, i rossoblù avrebbero voluto trattenere il giocatore all'ombra delle Due Torri ma la cifra prestabilita dal Milan di 12 milioni di euro è stata considerata eccessiva.

Ad ogni modo non è da escludere un nuovo tentativo da parte del Bologna nel corso del mercato estivo per Pobega, magari attraverso una formula diversa: si parla di un possibile prestito con obbligo di riscatto a cifre inferiori, altrimenti di un acquisto a titolo definitivo intorno ai 6-7 milioni.

Nel frattempo, il Milan prosegue con decisione la propria rivoluzione a centrocampo e i due affari da fumata bianca sono per Luka Modric e Samuele Ricci, in attesa dell'ufficialità. Resta forte anche l'interesse per Ardon Jashari, in forza al Club Brugge, considerato un obiettivo prioritario per rafforzare la mediana. Sempre attiva la pista Javi Guerra del Valencia, mentre sembra lontano il colpo Granit Xhaka.