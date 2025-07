Aperto ufficialmente il mercato: cosa manca al Milan e quali sono gli obiettivi

La sessione estiva di calciomercato è ufficialmente aperta. Come accade ogni 1° luglio, con l'inizio della nuova stagione, partono anche i due mesi di trattative che ci traghetteranno all'inizio delle gare ufficiali tra metà agosto e inizio settembre. Quest'anno però la faccenda è un po' diversa, con il mercato che è già stato protagonista con una sessione straordinaria dal 1° al 10 giugno. Oramai anche quella è storia, bisogna guardare avanti: cosa manca al Milan? Quali sono gli obiettivi del club rossonero?

Centrocampo prioritario

L'accento del calciomercato rossonero sarà posto sul centrocampo, per stessa ammissione di Igli Tare che ha confermato nell'incontro con i giornalisti di una settimana fa che la priorità è rinforzare la zona mediana del campo. Non può essere un caso che i primi due colpi del mercato milanista saranno proprio due centrocampisti: uno è Samuele Ricci, classe 2001 del Torino che arriverà nelle prossime ore a Milano per un costo di 25 milioni totali, l'altro è Luka Modric, fuoriclasse croato che lascerà il Real Madrid al termine del Mondiale a parametro zero. Ma per sopperire alla partenza di Tijjani Reijnders non possono bastare solo questi due nomi, servirà almeno un altro innesto: ed è per questa ragione che Tare sta spingendo sull'acceleratore per Ardon Jashari, 22enne del Club Brugge.

Attaccante e terzini

Gli altri compiti in entrata del mercato rossonero riguardano l'attaccante e i terzini. Al momento il reparto offensivo conta solamente Santiago Gimenez, su cui Allegri ha ancora delle riserve: hanno lasciato Jovic e Abraham, con Camarda destinato al prestito. Serve una nuova punta e che possa avere caratteristiche complementari a quelle del messicano: l'identikit di Tare è chiaro, il Milan vuole un attaccante con le caratteristiche "alla Giroud". Anche il reparto dei terzini è molto sguarnito: al netto degli addii di Walker e Florenzi, presto potrebbero lasciare Theo ed Emerson Royal. Il Milan rischia di rimanere con i soli Jimenez e Bartesaghi, per questo sta stilando anche una lista di laterali difensivi che possano fare al caso di Max: al momento i nomi più chiacchierati sono De Cuyper, Guela Doué e Zinchenko. Sarà poi importantissimo gestire con intelligenza i tantissimi esuberi: non solo quelli rientrati dal prestito ma anche giocatori che non sembrano rientrare più nel progetto come un Royal, appunto, o un Musah.