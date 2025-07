Jashari vuole solo il Milan. Ma tra rossoneri e Club Brugge c'è ancora distanza

Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Club Brugge, ha le idee chiarissime sul suo futuro: vuole giocare nel Milan, decisione già comunicata anche ai dirigenti della società belga che però ancora una volta si stanno dimostrando un osso durissimo in materia di contrattazioni. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri hanno alzato la loro offerta e sono arrivati a mettere sul piatto 30 milioni di euro più bonus (tra i 3 e i 5 milioni), che però non sono ancora abbastanza per avere il sì dei belgi che continuano a chiedere 35 milioni garantiti più cinque di bonus per arrivare a quota 40 milioni.

SI TRATTA - Al momento nessuna squadra sembra intenzionata ad arrivare a questa cifra, nemmeno il Borussia Dortmund che è molto interessato a Jashari e che sta per incassare 65 milioni di euro dalla cessione di Gittens al Chelsea. Ci sarà quindi da trattare ancora perchè il Club Brugge per ora non abbassa le sue pretese e non ha intenzione di andare incontro al Milan nonostante la ferma volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Il Diavolo, da parte sua, non intende mollare e farà altri tentativi perchè il talento svizzero viene considerato da Igli Tare e Massimiliano Allegri uno dei profili prioritari per completare la ristrutturazione del centrocampo milanista.

PISTA ALTERNATIVA - Se per Jashari le cose dovessero andare per lunghe o se il Club Brugge dovesse chiudere i dialoghi, i dirigenti di via Aldo Rossi hanno già pronta una pista alternativa, cioè quella che porta ad Javi Guerra, centrocampista del Valencia che ha una valutazione di 25 milioni di euro. Anche lui, come Jashari, sarebbe molto contento di vestire la maglia del Milan. Al momento, però, la sua candidatura è in seconda fila, in cima alle preferenze del Diavolo c'è sempre lo svizzero del Club Brugge.