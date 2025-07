Moretto conferma: "Ricci visite giovedì. Firmerà un contratto di quattro anni più uno"

Samuele Ricci è ormai a un passo dal diventare un giocatore del Milan. Il centrocampista arriverà dal Torino in un'operazione dal costo complessivo di 25 milioni di euro e sarà uno dei rinforzi a centrocampo annunciati settimana scorsa in conferenza stampa da Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Il giocatore sarà a Milano giovedì per le visite mediche come è stato confermato anche da Matteo Moretto nella live di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Le parole di Matteo Moretto durante la live di calciomercato su YouTube in compagnia del collega Fabrizio Romano: "Samuele Ricci è atteso a Milano domani sera per fare le visite giovedì mattina. Firmerà un contratto di cinque anni: quattro più uno, con opzione in favore del Milan. È un quinquennale mascherato. Le cifre le confermiamo: 25 milioni di euro, bonus compresi. Ricci al Milan è un affare fatto già da diversi giorni e non è mai stato in dubbio".