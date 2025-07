Pellegatti spiega: "Il Milan 20 milioni per Ahanor, un ragazzo del 2008, non li spende"

Nel suo video domenicale sul canale YouTube, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha offerto il suo punto di vista e riportato alcune sue indiscrezioni in merito al calciomercato del Milan. Nello specifico il collega si è concentrato sul ruolo di terzino destro che, considerando l'addio di Walker e quello probabile di Emerson Royal, ha bisogno di un serio investimento che sia pronto subito per giocare nello scacchiere tattico del tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Pellegatti fa il nome di Martim Fernandes, classe 2006 del Porto.

Le parole di Carlo Pellegatti sul terzino destro: "Attenzione anche per la fascia destra, oltre che al solito Guela Doué che è un giocatore che piace al Milan e piace ad Allegri, giocatore dello Strasburgo e con un costo relativo, attenzione anche a Martim, giocatore del Porto di buon rendimento. Sono tutti giocatori utili. Il Milan 20 milioni per Ahanor, un ragazzo del 2008, non li spende e quindi perso lui credo che la situazione richiede qualche investimento più all'estero che in Italia. Anche in Nazionale ci sono giocatori che non sono freschissimi in quel ruolo"