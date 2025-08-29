Fabio Silva è del Dortmund: Roma senza il sostituto di Dovbyk. L'ucraino si allontana dal Milan

vedi letture

Il Borussia Dortmund ha annunciato il trasferimento di Fabio Silva dal Wolverhampton per 22.8 milioni di sterline. Un trasferimento che coinvolge in qualche modo il Milan, anche se non direttamente.

Questo perché il portoghese era obiettivo della Roma per sostituire Artem Dovbyk. Di fatto se i giallorossi fossero riusciti a prendere Silva avrebbero agevolato la partenza dell'ucraino, che è un nome accostato ai rossoneri in questi ultimi giorni, avendo le caratteristiche del classico numero 9.

Con Santi Gimenez che non intende lasciare il Milan e, pertanto, non disponibile a trasferirsi a Roma come oggetto di scambio, Dovbyk è un nome che rischia di allontanarsi dal Milan. A meno che i giallorossi non abbiano l'asso nella manica e un nuovo sostituto in mano.

