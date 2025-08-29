MN - Nkunku-Milan, c'è la firma. Domani arriverà l'ufficialità del trasferimento

Christopher Nkunku ha firmato il suo contratto che lo legherà al Milan per le prossime cinque stagioni. Il giocatore arriva al Milan per circa 42 milioni di euro complessivi: questi si ripartiscono tra 37 milioni di parte fissa e circa 5 milioni di bonus che non sono però facilmente raggiungibili. L'ufficialità del trasferimento verrà data domani.

