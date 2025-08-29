Moretto: "Musah-Atalanta non è tramontata, anzi. Gli orobici stanno spingendo molto"

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha dato un aggiornamento su Yunus Musah e la sua possibile cessione. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano.

"I contatti continuano, non è tramontata la trattativa Musah-Atalanta, anzi. Dopo la partita contro li Lecce vediamo. Contatti continui, è vero per Allegri sarebbe importante ma l'Atalanta sta spingendo molto. Si ragiona su un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 25 milioni".