Moretto: "Il Milan ha in programma un contatto diretto con l'entourage di Dovbyk"

vedi letture

Novità di mercato in casa Milan, per quel che concerne il famigerato numero 9. Aggiornamenti che arrivano dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco le sue parole:

"In giornata il Milan ha in programma un contatto diretto con l'entourage di Dovbyk. Il Milan si sta informando per cercare di capire se ci fosse la possibilità di cogliere l'opportunità di mercato in questi ultimi giorni. Da capire come potrà andare, quale sarà la posizione del Milan. Dovbyk è in uscita, c'è stata una riunione interna alla Roma dove si è fatto capire al giocatore che non è una prima scelta per Gasperini. Il Milan sta valutando, vedremo gli sviluppi".