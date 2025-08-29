Romano: "Prima proposta verbale del Milan al Man City per Akanji"

Ultime novità di mercato riguardanti Manuel Akanji che arrivano dall'esperto di mercato, Fabrizio Romano. Nel dettaglio il Milan avrebbe fatto una prima proposta verbale al Manchester City. Proposta di 15 milioni di sterline (al cambio attuale 17.3 milioni di euro) più bonus, cifra che dovrebbe essere ritenuta congrua dal club inglese che lo ha messo in vendita. Il club è già da qualche giorno in contatto con gli agenti del giocatore.

Va detto che su Akanji si è inserito il Tottenham, che sembrerebbe in vantaggio sul giocatore. Oltre ai londinesi si registra l'interesse del Galatasaray ma anche del Bayer Leverkusen e del Crystal Palace.