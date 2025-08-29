Akanji apre al Milan, idea Dovbyk in prestito: Chukwu, dopo Lecce la cessione

Il Milan oggi accoglie ufficialmente Cristopher Nkunku: ieri sera il francese è arrivato a Milano e oggi svolgerà l'iter di viste mediche, idoneità e firma sul contratto in sede. Eppure il calciomercato rossonero non sembra essere finito qua. Al netto della partita di stasera contro il Lecce che metterà per un attimo le cose in standby, sia in entrata che in uscita sono previste mosse da parte della dirigenza ai piani alti di via Aldo Rossi.

Attaccante e difensore

Nkunku potrebbe non essere il solo attaccante ad arrivare in questi ultimi giorni di mercato. Non essendo una punta d'area di rigore, è possibile che il club rossonero cerchi di portare ad Allegri un giocatore con queste caratteristiche. Considerato fuori portata, ormai, Dusan Vlahovic, il Corriere dello Sport oggi sottolinea che il Milan sta pensando al prestito per Artem Dovbyk che, dopo appena un anno, è stato messo alla porta dalla Roma e non rientra nel progetto di Gianpiero Gasperini. Necessario, oltre a trovare la formula giusta, che i giallorossi prima trovino anche il sostituto in tempo. Molto più probabile, invece, che il Milan chiuda per un ulteriore difensore centrale, che porti qualità ed esperienza a un reparto in difficoltà. Il nome preferito è quello di Manuel Akanji, svizzero del Manchester City: il giocatore ha dato segnali d'apertura e ci sono stati contatti positivi tra i due club.

Una, due o tre cessioni?

Al netto delle situazioni di Yacine Adli e Isamel Bennacer, consapevoli sin dal loro rientro dai rispettivi prestiti di non essere più nei piani del club rossonero e per i quali dunque si cerca la soluzione in questi ultimi giorni di mercato, il Milan potrebbe essere attivo con almeno una se non due o tre cessioni. La più probabile, al momento, è quella di Alex JImenez - nemmeno convocato per Lecce - per il quale il club rossonero sta cercando un addio a titolo definitivo o in prestito con obbligo: sullo spagnolo in pole il Bournemouth che ha superato Como e Roma. Da monitorare dopo questa sera la situazione legata a Samuel Chukwueze su cui c'è una trattativa in corso con il Fulham: si potrebbe concretizzare un'operazione da 25 milioni di euro totali. Infine, sullo sfondo rimane la cessione di Musah all'Atalanta, oggi a rischio a causa dell'infortunio a lungo termine di Ardon Jashari che costringe il Diavolo a rivedere i suoi piani.