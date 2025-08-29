Lecce-Milan, formazioni ufficiali: Gimenez supportato da Saelemaekers. Musah titolare

di Gaetano Mocciaro

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, valida per la 2ª giornata di Serie A. Rossoneri senza Leao e Jashari, infortunati. Panchina per Pulisic, non al 100% per problemi alla caviglia. Santi Gimenez unica punta, assistito da Saelemaekers, con Musah che prende il posto del belga e agisce come esterno destro. Come contro la Cremonese, Pervis Estupiñan è l'unico dei sette volti nuovi a scendere in campo dal primo minuto. 

Per il Lecce maglia da titolare per Francesco Camarda, che guida il tridente d'attacco di Eusebio Di Francesco. Panchina per l'ex rossonero Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri. 

ARBITRO: Collu di Cagliari.
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini

DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE
Data: sabato 23 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

Venerdì 29 agosto
CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)
LECCE - MILAN (ore 20.45)

Sabato 30 agosto
BOLOGNA - COMO (ore 18.30)
PARMA - ATALANTA (ore 18.30)
NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)
PISA - ROMA (ore 20.45)

Domenica 31 agosto
GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)
TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)
INTER - UDINESE (ore 20.45)
LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)


CLASSIFICA

1. Inter 3
2. Napoli 3
3. Juventus 3
4. Como 3
5. Cremonese 3
6. Roma 3
7. Pisa 1
8. Udinese 1
9. Fiorentina 1
10. Atalanta 1
11. Cagliari 1
12. Hellas Verona 1
13. Lecce 1
14. Genoa 1
15. Milan 0
16. Bologna 0
17. Sassuolo 0
18. Lazio 0
19. Parma 0
20. Torino 0

MARCATORI
2 reti: Thuram (Inter)
1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Serdar (Hellas Verona), Bastoni, Bonny e Lautaro Martinez (Inter), David e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma), Kristensen (Udinese)