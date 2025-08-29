Lecce-Milan, formazioni ufficiali: Gimenez supportato da Saelemaekers. Musah titolare
Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, valida per la 2ª giornata di Serie A. Rossoneri senza Leao e Jashari, infortunati. Panchina per Pulisic, non al 100% per problemi alla caviglia. Santi Gimenez unica punta, assistito da Saelemaekers, con Musah che prende il posto del belga e agisce come esterno destro. Come contro la Cremonese, Pervis Estupiñan è l'unico dei sette volti nuovi a scendere in campo dal primo minuto.
Per il Lecce maglia da titolare per Francesco Camarda, che guida il tridente d'attacco di Eusebio Di Francesco. Panchina per l'ex rossonero Sottil.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Collu di Cagliari.
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini
DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE
Data: sabato 23 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
Venerdì 29 agosto
CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)
LECCE - MILAN (ore 20.45)
Sabato 30 agosto
BOLOGNA - COMO (ore 18.30)
PARMA - ATALANTA (ore 18.30)
NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)
PISA - ROMA (ore 20.45)
Domenica 31 agosto
GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)
TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)
INTER - UDINESE (ore 20.45)
LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)
CLASSIFICA
1. Inter 3
2. Napoli 3
3. Juventus 3
4. Como 3
5. Cremonese 3
6. Roma 3
7. Pisa 1
8. Udinese 1
9. Fiorentina 1
10. Atalanta 1
11. Cagliari 1
12. Hellas Verona 1
13. Lecce 1
14. Genoa 1
15. Milan 0
16. Bologna 0
17. Sassuolo 0
18. Lazio 0
19. Parma 0
20. Torino 0
MARCATORI
2 reti: Thuram (Inter)
1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Serdar (Hellas Verona), Bastoni, Bonny e Lautaro Martinez (Inter), David e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma), Kristensen (Udinese)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan